Voortbestaan rockcafé Roadhouse 69 in het gedrang Kristof De Cnodder

28 januari 2019

Het voortbestaan van het Lierse rockcafé Roadhouse 69 hangt aan een zijden draadje. “Wegens verschillende mankementen kunnen we ons huurpand in de Van Cauwenberghstraat niet meer gebruiken”, zeggen uitbaters Sylvia De Mey en Walter Dekinder. “En een ander onderkomen vinden blijkt niet evident.”

Roadhouse 69 was zes jaar lang gevestigd in de Florent Van Cauwenberghstraat, maar onlangs gingen de deuren daar dicht. “We zaten met vochtige muren en een kapotte verwarming”, vertellen de uitbaters, die ondertussen ook in een huurgeschil verwikkeld raakten met de eigenaar van het gebouw. “Op deze manier konden we niet verder doen. Met spijt in het hart besloten we het pand achter ons te laten.”

Intussen kijkt men uit naar een andere locatie. “We willen in Lier centrum blijven omdat we daar onze klantenkring hebben opgebouwd”, legt Sylvia De Mey uit. “Verder moet de huurprijs betaalbaar blijven en mikken we op een plaats waar geen mensen vlakbij wonen. We willen namelijk regelmatig muziekoptredens blijven organiseren, zonder daarmee iemand tot last te zijn. Het is niet makkelijk om een gebouw te vinden dat aan al deze voorwaarden voldoet. Desondanks geven we de moed nog niet op. Gelukkig hebben we het voordeel dat het café voor ons een uit de hand gelopen hobby is en we er dus niet van moeten leven.”