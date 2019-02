Voormalig voetbalcomplex Lierse SK is bijna van Lierse Kempenzonen: club en stad hebben voorakkoord over verkoop Kristof De Cnodder

19 februari 2019

19u59 1 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen staat op het punt eigenaar te worden van het jeugdcomplex dat jarenlang werd gebruikt door het ter ziele gegane Lierse SK. Lierse Kempenzonen bereikte met de stad Lier – die nu de gronden nog bezit – een voorakkoord omtrent een verkoop. De club is bereid om 500 000 euro te betalen.

Jarenlang pachtte het oude Lierse SK aan de Liersesteenweg in buurdorp Kessel een lap grond van de stad Lier. Lierse liet zijn jeugdploegen trainen en matchen spelen op de vier voetbalvelden die er aanwezig zijn. Toen Lierse SK in mei vorig jaar failliet ging, kwam de bestaande erfpachtovereenkomst te vervallen. Vrijwel meteen namen Lyra-Lierse en Lierse Kempenzonen (de ‘opvolger’ van Lierse SK) het complex in Kessel in gebruik voor hun respectievelijke jeugdploegen. Beide clubs huren de infrastructuur momenteel van de stad, maar aan die voorlopige regeling komt binnen afzienbare tijd normaal een einde.

Lierse Kempenzonen wil de accommodatie definitief overnemen en bracht bij de stad een bod van een half miljoen euro uit. Het schepencollege heeft dat bod principieel aanvaard en volgende week zal de gemeenteraad worden gevraagd om het licht definitief op groen te zetten. Normaal is dat slechts een formaliteit.

Upgrade nodig

Volgens de stad is een verkoop de beste oplossing voor het (jeugd)voetbal in Lier. Vriend en vijand zijn het er roerend over eens dat het complex in Kessel na jaren verwaarlozing dringend toe is aan een grondige upgrade. Lierse Kempenzonen wil de broodnodige investeringen doen, maar enkel als men zelf eigenaar kan worden van de gronden in kwestie. “Op deze manier zullen de terreinen optimaal worden beheerd en is de stad verzekerd dat ze ten goede komen aan de plaatselijke jeugdvoetballers”, reageert Liers burgemeester Frank Boogaerts (N-VA). “Zonder deze verkoop zou het complex op korte termijn ongetwijfeld afgekeurd worden”, vult sportschepen Ivo Andries (Open VLD) aan.

Voor Lyra-Lierse – dat niet geïnteresseerd bleek in een definitieve aankoop - dokterde het stadsbestuur een overgangsregeling uit. In de het voorakkoord met Lierse Kempenzonen staat gestipuleerd dat Lyra-Lierse ook de komende twee seizoenen nog gebruik zal mogen maken van de velden in Kessel. “Zo krijgt Lyra-Lierse ruim de tijd om – indien nodig - naar een tijdelijk alternatief te zoeken”, besluit burgemeester Boogaerts.

Nog deze legislatuur wil de stad aan de Hoge Velden een ander jeugdvoetbalcomplex realiseren. Daar zou Lyra-Lierse terecht kunnen. Een concrete datum van ingebruikname voor die site is er echter nog niet. Vooraleer die plannen kunnen worden gerealiseerd, moeten er nog enkele lapjes grond worden onteigend. Die procedure kwam recent in een stroomversnelling, al blijft er ook nadien een hele weg af te leggen.