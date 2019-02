Voormalig hotel van ‘Big Brother’ Betty maakt nieuwe start onder naam B-INN Kristof De Cnodder

06 februari 2019

11u46 0

Het Zimmer Hotel aan de Aarschotsesteenweg in Lier krijgt een nieuw leven. Jorn Wittevrongel van het Grobbendonkse Aldhem Hotel heeft de zaak overgenomen. Momenteel wordt het gebouw grondig gerenoveerd. Op 1 april zou het hotel moeten heropenen onder de naam B-INN.

In 2009 openden Betty ‘Big Brother’ Owczarek en haar toenmalige echtgenoot Bart Scheers vlak bij de ring van Lier het veertig kamers tellende Zimmer Hotel. Nadat de zaak een tijdlang goed draaide, raakte ze de jongste jaren in een negatieve spiraal. Het hotel ging over naar een BVBA van Bart Scheers’ vader en in oktober vorig jaar werd het failliet verklaard.

Jorn Wittevrongel zag daarin een opportuniteit. In november bereikte hij een akkoord met de curator over een doorstart. “Op 1 april hopen we ook effectief open te kunnen gaan”, vertelt Wittevrongel. “Momenteel zijn we het gebouw grondig aan het renoveren, want het gaf een afgeleefde indruk. De meeste ruimtes werden volledig gestript en worden helemaal nu opnieuw ingericht. Ook de buitenkant krijgt een opfrisbeurt: die gaan we herschilderen. Verder is het zo dat we een gezellige bar zullen voorzien, want die was er in het oude Zimmer Hotel niet.”

Bij een nieuwe start hoort een nieuwe naam. In april wordt het hotel officieel omgedoopt to B-INN. “Het Zimmer Hotel kreeg de jongste tijd nogal wat slechte commentaren en dus hing aan de oude benaming een negatieve connotatie. We willen nu radicaal breken met dat verleden”, legt Jorn Wittevrongel uit.

De zus van Jorn Wittevrongel baat in de Begijnhofstraat overigens al hotel Zimmerhof uit. Jorn ziet de twee zaken niet meteen in concurrentie treden. “Zimmerhof heeft vier sterren en mikt op een meer ‘high-class’ publiek. Met B-INN hopen we vooral mensen uit de middenklasse aan te trekken”, besluit Wittevrongel.