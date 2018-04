Voorbereidende werken sporthal Atheneum gestart 28 april 2018

In afwachting van de definitieve start van de werken in juni, zullen begin volgende week al voorbereidende werken starten. De kleuterspeeltuin zal dan verhuizen naar een nabijgelegen locatie op dezelfde site.





"De sporthal zal minimaal drie sportterreinen met een oppervlakte van een volleybalveld omvatten. Op de verdieping komt een cafetaria. Er wordt op de site voorzien in extra parkings en fietsenstallingen voor de sporthalbezoekers. Het einde van de werken is voorzien in september 2019. De kostprijs voor de realisatie van de sporthal bedraagt 3,5 miljoen euro exclusief btw", legt sportschepen Ivo Andries uit. Begin vorig jaar bereikte Lier een akkoord met het GO! voor de bouw van een nieuwe sporthal op de site van Atheneum Lier - Campus Arthur Vanderpoorten aan de Leuvensevest. "Met de realisatie van deze derde stedelijke sporthal wil de stad inspelen op de bestaande nood aan sportinfrastructuur en tegemoet komen aan de vraag van de Lierse sportclubs. De stad bouwt en financiert deze sporthal op een perceel van het GO! dat daarvoor een recht van opstal verleent aan de stad. SOLag, het stadsontwikkelingsbedrijf, schreef een wedstrijd uit voor het ontwerp en bouw van de nieuwe sporthal. De opdracht werd toegewezen aan een consortium met Cordeel NV uit Hoeselt als aannemer en de THV Ontwerpatelier Peter Jannes-Infrabo als architect. Ondertussen is ook de vergunning voor het project afgeleverd", aldus schepen Andries. (WAE)