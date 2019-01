Voor burgemeester Boogaerts is het altijd Tournée Minérale Kristof De Cnodder

31 januari 2019

13u26 0

De stad Lier doet opnieuw mee aan de actie Tournée Minérale, die de Vlaming aanspoort om gedurende de hele maand februari geen druppel alcohol te drinken. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) geeft het goede voorbeeld en schreef zich ook al in. “Die inschrijving is wel eerder symbolisch, want ik drink nooit”, aldus Boogaerts.

De stad Lier zal ook nu weer Tournée Minérale promoten. “We willen nog eens benadrukken dat alcohol geen onschuldig product is”, vertelt burgemeester Boogaerts. “Het overmatig drinken van alcohol houdt bepaalde gezondheidsrisico’s in en alcohol in het verkeer is ook al geen goed idee. Bij wijze van bewustwording roepen we zo veel mogelijk Lierenaars op om mee te doen aan Tournée Minérale.”

Boogaerts zelf is één van de twintig mensen die zich tot nu toe inschreven op de website van Tournée Minérale, onder team ‘Stad Lier’. “Voor mij is Tournée Minérale geen opgave, want ik drink al meer dan twintig jaar geen alcohol mee”, verklapt Boogaerts. “Op de vele nieuwjaarsrecepties die ik de voorbije maand bezocht, hield ik het dus ook al steevast non-alcoholisch, maar dat maakte het er niet minder plezant op.”