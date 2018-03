Voetpad opgebroken in Burgemeester Hensstraat 29 maart 2018

Bewoners vragen zich af waarom het voetpad opgebroken werd in de Burgemeester Hensstraat. "Bewoners vernamen dat het voetpad vervangen wordt door gras", zegt raadslid Koen Breugelmans (CD&V)."De Burgemeester Hensstraat is een drukke baan met zwaar verkeer. Er is geen fietspad en de kinderen rijden op het voetpad dat nu verdwijnt. Kinderen zullen op de rijweg moeten fietsen wat zeer gevaarlijk is. Wij vragen veiligheidsmaatregelen voor onze fietsers." Schepen Bert Wollants (N-VA) antwoordde dat de aanleiding voor deze ingreep klachten zijn van de buurt dat het voetpad in slechte staat is en overwoekerd wordt door onkruid. Dit omdat er vaak vrachtwagens en personenwagens over rijden en op parkeren. Het voetpad aan de kant van de woningen blijft behouden en fietsen volgens de wegcode blijft uiteraard toegelaten op dat voetpad. (WAE)