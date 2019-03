Vlaming loopt 520 kilometer door de Australische outback: “Voor het goede doel én de fun” Kristof De Cnodder

21 maart 2019

19u58 0 Lier Ultraloper Guy Goossens (54) uit Emblem doet in mei mee aan een 520 kilometer lange wedstrijd door de Australische outback. Al lopend zamelt Goossens geld in voor de kinderafdeling van het Lierse Heilig Hartziekenhuis. “Als training loop ik de brug over het Netekanaal soms anderhalf uur op en neer”, lacht Guy.

Guy Goossens is een fervente hardloper, die eerder onder andere al meedeed aan de Marathon des Sables in de Sahara woestijn. Van 14 tot 23 mei gaat de Emblemnaar een nog grotere uitdaging aan in Australië. De loopwedstrijd The Track voert de deelnemers in negen etappes van Alice Springs naar Ayers Rock. De totale afstand is dubbel zo groot als die van de Marathon des Sables.

Berg’ over Netekanaal

“Ik heb altijd graag gelopen, maar enkele jaren geleden schakelde ik een versnelling hoger”, vertelt Guy. “Ik heb weinig slaap nodig en in de vroege uurtjes trek ik er vaak op uit om te trainen. In een normale week leg ik zo’n 120 kilometer af. En soms komt er dus eens een speciale wedstrijd bij. Ik kijk er naar uit om in Australië te lopen, want ik was nooit eerder in dat land.”

Guy bereidt zich minutieus voor op The Track en dat moet ook wel als je die race tot een goed einde wil brengen. “In de eerste etappes moeten er volgens het roadbook nogal wat hoogtemeters worden overwonnen. Daarom kan je me dezer dagen regelmatig de brug over het Netekanaal in Emblem op en af zien lopen, soms tot anderhalf uur aan een stuk. Het ziet er wat gek uit, maar voor mij is het de dichtstbijzijnde ‘berg’”, knipoogt Guy.

Astronautenvoeding

Naast de fysieke voorbereiding heeft Guy ook een hele praktische en logistieke voorbereiding te doen. “Deelnemers aan The Track moeten hun eigen materiaal en proviand in een rugzak meedragen”, legt Guy uit. “Enkel water krijgen we onderweg van de organisatie. Ik moet dus een goede afweging maken van wat ik wel en niet inpak, want te veel ballast maakt de opdracht alleen maar zwaarder. Wat ik sowieso meeneem zijn zakjes met gevriesdroogde ‘astronautenvoeding’, een kookvuurtje, een kompas, een antigifpompje om slangen- en schorpioenenbeten te behandelen en een vuurpijl. Die kan ik afschieten als ik van het parcours af zou geraken. Hopelijk ga ik die laatste attributen niet nodig hebben.”

Guy doet niet enkel voor zijn eigen plezier mee aan The Track, hij koppelt er ook een goed doel aan. “Mijn vrouw Ilse is voorzitster van serviceclub Kiwanis Symforosa Lier en daar ondersteunt men de kinderafdeling van het Lierse Heilig Hartziekenhuis. Bedoeling is om de kamers op de afdeling – die nu vrij neutraal zijn ingericht – gezelliger aan te kleden. Daar is natuurlijk geld voor nodig en ik wil graag helpen. Sympathisanten kunnen me in Australië sponsoren, waarna ik de opbrengst wegschenk.” Potentiële sponsors kunnen een mailtje sturen naar kiwanissymforosa@hotmail.com