Vlaanderen bevestigt: 13 miljoen subsidie voor begijnhof Kristof De Cnodder

24 december 2018

13u55 0

De Vlaamse regering trekt dertien miljoen euro uit voor de renovatie van 45 woningen en een stuk openbaar domein in het begijnhof van Lier. Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) gaf daarvan de officiële bevestiging.

De stad Lier heeft concrete plannen om het geklasseerde begijnhof – dat zelfs Unesco werelderfgoed is - te renoveren. In de komende vijf jaar zullen die plannen in vier verschillende fases worden gerealiseerd. Het Lierse stadsbestuur diende een subsidiedossier in en dat kreeg inmiddels groen licht van de Vlaamse overheid. Zoals verwacht draagt Vlaanderen zo’n dertien miljoen bij. Het gaat om vier vijfde van de totale renovatiekosten.

Bedoeling is dat één begijnhofwoning een museumfunctie krijgt en dat de 44 andere huizen hun woonfunctie behouden. Wie een onderkomen in het begijnhof huurt van de stad zal tijdens de werkzaamheden tijdelijk anders worden ondergebracht. In de kapel en het convent worden ruimtes voor tentoonstellingen en verenigingen ingericht. Het begijnhof ontstond in de dertiende eeuw, maar het grootste deel van de huidige gebouwen stamt uit de zeventiende en achttiende eeuw.