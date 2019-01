Vlaamse subsidie voor project ‘Baanbrekend Winkelen’ Kristof De Cnodder

04 januari 2019

16u39 0

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) maakte zonet 300 000 euro vrij voor het door de provincie Antwerpen opgezette project ‘Baanbrekend Winkelen, N10 Lier-Aarschot’. Dit project wil de detailhandel langs deze gewestweg herstructureren.

De provincie Antwerpen zette het project ‘Baanbrekend Winkelen, N10’ vorig jaar op poten. De baanwinkels langs gewestwegen zorgen vaak voor problemen op het vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit. Langs de N10 wil de provincie, samen met de betrokken gemeentes en ondernemingen, de situatie herbekijken en beter structureren. Bedoeling is een gezamenlijke visie te ontwikkelen over de detailhandel naast de N10 en winkelzones duidelijker af te bakenen. De door minister Schauvliege toegekende subsidie kan de uitwerking van deze plannen een duwtje in de rug geven. Het Vlaamse geld zal onder andere worden gebruikt om een projectcoördinator te betalen.