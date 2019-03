Vlaamse overheid wil groene karakter Netevallei vrijwaren Kristof De Cnodder

04 maart 2019

16u12 1 Lier De Vlaamse regering heeft zo’n 35 hectare niet aangesneden woon- en industriegebied in de vallei van de Nete officieel omgezet tot natuurgebied. De gronden in kwestie bevinden zich in de grenszone tussen Lier en Duffel.

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’, dat de herbestemming regelt, werd enkele jaren geleden al opgestart en recent zette de Vlaams overheid het licht definitief op groen.

“Met dit plan zetten we belangrijke stappen vooruit in het klimaatbestendig maken van Lier en Duffel”, zegt minister Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V). “De ontwikkeling van de natuur- en groengebieden zorgt voor meer biodiversiteit, meer overstromingsveiligheid én meer kwalitatieve en toegankelijke groene ruimte in een sterk verstedelijkte regio.”