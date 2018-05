Vlaams Belang wil stad terug doorrijdbaar maken 29 mei 2018

Vlaams Belang-lijsttrekker Bart Verhoeven wil dat de stad Lier terug doorrijdbaar wordt.





"De Grote Markt moet voor automobilisten terug doorrijdbaar worden in beide richtingen. Ook de Vredebergstraat moet doorrijdbaar zijn. Kleine en milieuvriendelijke bussen kunnen het centrum en de randparkings bedienen. De auto blijft zijn plaats hebben in de stad; dit betekent dat er ook voldoende parkeermogelijkheden moeten zijn. Daarnaast zit het fietsgebruik in de lift en moet de fietsinfrastructuur en het fietscomfort aangepast worden. Veiligheid voor fietsers en voetgangers staat voor onze partij de komende jaren centraal. Op drukke en gevaarlijke kruispunten streven we de invoering na van 'vierkant groen' (groen voor fietsers en voetgangers in alle richtingen). Daarnaast willen we meer oversteekplaatsen inrichten waar fietsers en voetgangers voorrang hebben. Tijdens het begin en einde van de schooluren mag er geen zwaar verkeer binnen de ring rijden", aldus Verhoeven.





