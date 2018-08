Vlaams Belang stelt alle kieskandidaten en expo voor 14 augustus 2018

02u35 0

Vlaams Belang Lier - Koningshooikt heeft haar 33 kandidaten voorgesteld die in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Lijstrekker is middenstander en voorzitter Bart Verhoeven (43). De tweede plaats is voor gemeenteraadslid Ella Cornelis (70). Onderaan de lijst wordt de 32ste plaats ingenomen door Jan Mortelmans (54) die 24 jaar gemeenteraadslid was en een parlementaire loopbaan had tot in 2010. Lijstduwer is Jan Van Gorp (76) die OCMW-raadslid was. Bovendien pakt de partij uit met de tentoonstelling 'Vlaams Belang: 40 jaar richtinggevend', die te bezichtigen is van 8 tot en met 23 september in het Vleeshuis op de Grote Markt van Lier. (WAE)