Vlaams Belang kant zich tegen klimaatactie Lierse scholen “Kinderen moeten spelen, niet manifesteren” Kristof De Cnodder

12 februari 2019

De klimaatactie die verschillende Lierse scholen donderdag organiseren valt niet bij iedereen in goede aarde. De lokale afdeling van Vlaams Belang kant zich nadrukkelijk tegen de actie. “Kinderen moeten spelen, niet manifesteren”, oordeelt Vlaams Belang.

Eerder kon u hier al lezen dat een aantal scholen uit Lier donderdagnamiddag een ludieke actie plant om de klimaatproblematiek onder de aandacht te brengen. Vanaf 14 uur wil men met leerlingen, leerkrachten en sympathisanten een mensenketting vormen op de Lierse Stadsvesten. Een symbolische plaats, want de Vesten vormen de groene gordel rond de stad.

Dit sympathiek bedoelde evenement zet nu blijkbaar toch hier en daar kwaad bloed. “Kleuters en leerlingen van de lagere scholen uit de klaslokalen halen om ze te laten deelnemen aan politieke manifestaties is vele stappen te ver”, schrijft Vlaams Belang in een persbericht. De partij meent ook te weten dat het protest tegen de actie groeit en dat verschillende ouders hun kinderen donderdagnamiddag van school zullen halen. Vlaams Belang en de rechtse actiegroep Voorpost kondigen verder aan dat ze hun ongenoegen donderdag ook zullen laten blijken in Lier.

De initiatiefnemers van de Lierse klimaatactie lieten eerder al verstaan dat er helemaal geen politieke motieven meespelen. Het Lierse stadsbestuur benadrukt ten slotte dat men – in tegenstelling tot wat wij eerder schreven – geen morele ondersteuning biedt aan de actie. Enkel wordt de politie ingeschakeld om alles in goede banen te leiden.