Viswinkel Schöller krijgt nieuw leven als appartementsgebouw Pand wordt gesloopt, maar voorgevel wordt nadien gereconstrueerd Kristof De Cnodder

25 februari 2019

18u07 0

Na zeven jaar leegstand krijgt de voormalige viswinkel Schöller op de Lierse Vismarkt een nieuwe bestemming. Eigenares Sandra Van den Berg laat het charmante pand omtoveren tot drie appartementen. Opvallend: het gebouw wordt eerst volledig gesloopt en daarna wordt de buitenkant quasi exact nagebouwd.

Begin 2012 hield Huis Schöller – dat bekend stond om zijn vis, wild en gevogelte – na 160 jaar op te bestaan. Sindsdien staat de bekende winkel leeg. Sandra Van den Berg uit Koningshooikt kocht het gebouw kort na de sluiting van Yvonne Van Rompaey, de weduwe van Rik Schöller. De koopster koestert al jaren plannen om op de plaats van Huis Schöller appartementen voor de verhuurmarkt te bouwen, maar raakte verwikkeld in een lange procedureslag.

“Het leek soms de processie van Echternach, maar gelukkig heb ik sinds kort de nodige vergunningen op zak”, opent Sandra Van den Berg. “Met de dienst Ruimtelijke Ordening van de stad Lier en Onroerend Erfgoed Provincie Antwerpen werd lang gediscussieerd over de exacte invulling van het project. Dat ging onder andere over het uitzicht en over het al dan niet integreren van een garage in het gebouw. Uiteindelijk zal de voorgevel er blijven uitzien zoals hij nu is. Huis Schöller is geen beschermd gebouw, maar maakt wel deel uit van het Lierse stadsgezicht en dus moest de look van de gevel behouden blijven. De vitrine van de vroegere winkel wordt een glazen toegangspoort tot een ondergrondse parkeergarage met autolift. Dat zit technisch heel knap in mekaar.”

Na de bouwvakantie wordt er gestart met de werkzaamheden. Eind 2021 zou het project klaar moeten zijn. Opmerkelijk is dat in een eerste fase alles voorzichtig wordt afgebroken, waarna de voorgevel wordt gereconstrueerd. “De structuur van het bestaande gebouw is helemaal rot. We moeten dus wel vanaf nul beginnen”, legt Sandra Van den Berg uit. “Het geeft ook de gelegenheid om de binnenkant efficiënter in te delen. De voorgevel wordt door een gespecialiseerde aannemer heropgebouwd. Er zijn foto’s gemaakt waarop de aannemer zich kan baseren en alle stenen worden bij de afbraak genummerd, zodat ze op precies de zelfde plaats kunnen worden teruggelegd.”

Het is evident dat aan dit titanenwerk een hogere bouwkost is verbonden. “De aanloopprocedure heeft me ook al handenvol geld gekost. Maar dit project gaat niet alleen om het financiële. Er hangt intussen ook een emotioneel randje aan”, vertelt Sandra Van den Berg. “Ik heb er een deel van mijn leven in geïnvesteerd. Ook voor de vroegere eigenares Yvonne, die ik goed ken, is het een opluchting dat Huis Schöller binnen afzienbare tijd dan toch een tweede leven zal krijgen. Zelf ben ik van plan om op mijn oude dag in te trekken in één van de appartementen. Het worden heel toffe woonsten met veel lichtinval en een unieke ligging. Dat je vanuit elk appartement uitzicht gaat hebben op het belfort en de Sint-Gummarustoren vind ik echt fantastisch.”