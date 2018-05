Virus op pc van werk verraadt kinderporno 04 mei 2018

02u56 0 Lier Een 41-jarige medewerker van een onderwijsinstelling riskeert tien maanden cel met probatie-uitstel. De veertiger moest zich gisteren komen verantwoorden voor het bezit van kinderporno.

Hij liep tegen de lamp door een virus op de pc van zijn werk. Een IT'er trof na de herstellingen een hele reeks foto's en filmpjes aan met kinderporno. "Deze waren bovendien erg fetisjistisch. Zo ging het om kinderen in luiers die hun ontlasting deden", zei de openbaar aanklager op zitting donderdag. Nadat de feiten aan het licht kwamen op het werk, voerde de politie een huiszoeking uit. Ook hier werden bezwarende foto's en filmpjes gevonden. De veertiger werd verhoord maar ontkende initieel, pas op zitting gisteren ging hij over tot bekentenissen. "Meneer moet begrijpen dat achter elke foto een slachtoffer zit", besloot de aanklager nog. Hij kon zich enkel vinden in een celstraf met uitstel als de rechter hem een verbod op een internetaansluiting zou opleggen en indien hij zich verder zou laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. Zo zou hij naar verluidt last hebben van het Peter Pan-syndroom en wil hij eeuwig jeugdig blijven.





Begeleiding

Pieter De Wit, de raadsman van de beklaagde, kon zich wel vinden in de voorgestelde voorwaarden. "Sinds de feiten aan het licht kwamen, is hij in begeleiding", zei de strafpleiter nog. "Enkel vragen wij in hoofdorde een opschorting gekoppeld aan deze voorwaarden." Vonnis op 31 mei. (TVDZM)