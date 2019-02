Virtual reality brillen leren jongeren met stress omgaan Kristof De Cnodder

07 februari 2019

De tweedegraadsleerlingen van het Lierse Atheneum werkten vandaag rond het thema ‘stress’. Met behulp van een filmpje en virtual reality brillen werden stressvolle situaties nagebootst. Nadien werden die met de leerlingen besproken.

De vzw Joetz, die is gelinkt aan het socialistische ziekenfonds De VoorZorg, lanceerde een sensibiliseringscampagne rond stress bij jongeren in de campus Vanderpoorten van het Atheneum. “We merken dat jongeren vrij veel te maken krijgen met stress, vaak door een bepaalde druk die wordt opgelegd door sociale media”, zegt Jolien Hardis van Joetz. “Wij gaan nu her en der in Vlaanderen workshops rond stress organiseren, zodat we jongeren er beter mee om leren gaan.”

Het thema werd op een nogal ‘hippe’ manier aangebracht. Zo werd er vooraf een acht minuten durend filmpje opgenomen dat de leerlingen te zien kregen door een virtual reality bril. “De jongeren werden er in potentieel stresserende situaties gebracht die dicht bij hun leefwereld staan, zoals bijvoorbeeld het brengen van een spreekbeurt of een ruzie met de ouders. Achteraf werd alles nog eens met hen doorgepraat. Op deze manier probeerden we de jongeren handvaten aan te reiken voor als ze echt nog eens in een stresssituatie terecht komen”, besluit Jolien Hardis.