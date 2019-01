Vijftiger krijgt rijverbod van zestig dagen TVDZM

02 januari 2019

Een 56-jarige man uit Lier heeft een rijverbod opgelegd gekregen van zestig dagen. De vijftiger werd in de zomer van 2014 betrapt door de politie in Mechelen. Hij had teveel gedronken. “Ik had een telefoontje gekregen van mijn zoon die op Tomorrowland zat. Hij voelde zich niet goed en vermoedde dat iemand iets in zijn drankje had gedaan. En wat doe je dan als goede vader? Je rijdt er naar toe. Allen kwam ik van een feestje en had ik inderdaad gedronken”, zei de vijftiger op zitting. De man werd voor het dronken rijden al veroordeeld door de politierechter in Mechelen. Hij kreeg toen ook al een rijverbod van zestig dagen waarvan vijftig dagen met uitstel. De man moest wel een cursus verkeersveiligheid gaan volgen. Alleen deed hij dat niet en kwam de zaak dus opnieuw voor de rechter. “De eerste keer had hij het te druk, daarna was zijn vader net gestorven. De derde en laatste keer dat hij de cursus kon volgen bleek hij geen zin te hebben en zou hij de boete wel gewoon betalen”, aldus het parket vorige maand. Naast een effectief rijverbod, kreeg de man nu ook nog geldboete opgelegd.