Vijfhonderd kinderen op BuitenSTUNTdag 29 maart 2018

De regen was gisterennamiddag spelbreker voor de BuitenSTUNTdag maar dat hield de kinderen toch niet thuis. Meer dan 500 kinderen tussen vier en twaalf jaar amuseerden zich rot aan het Jeugdcentrum Moevement. Er was een parcours met opblaasstructuren, een kantelmuur en reuzekatapult. En binnen in de fuifzaal werd er gedanst en geknutseld. "Wij organiseren 17 activiteiten voor de meer dan 500 kinderen en zijn weken bezig geweest met de voorbereidingen", zeggen leerlingen Communicatie van het vijfde en zesde jaar van Het Instituut Sint-Ursula Lier. Ouders en grootouders vonden het en geweldige organisatie. (WAE)