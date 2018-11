Vijfdejaars Atheneum leren jongere collega’s reanimeren Kristof De Cnodder

De tweedejaarsleerlingen van het Atheneum in de Lierse Anton Bergmannlaan kregen vanmiddag een basisopleiding EHBO en reanimatietechnieken. Opmerkelijk: het waren de vijfdejaars sport van het Atheneum die de opleiding organiseerden.

In 2017 kreeg het Lierse Atheneum er een nieuwe richting bij: TSO Lichamelijke Opvoeding en Sport. De leerlingen van deze richting krijgen standaard een cursus EHBO, zodat ze snel kunnen ingrijpen bij een sportongeval. Verder leren ze ook reanimeren. Vandaag deelden de sportleerlingen hun kennis met hun collega-scholieren uit het tweede middelbaar. Ook sportleraar Arne Van Dessel – die een EHBO-diploma heeft – stond paraat met goede raad.

“Bedoeling is dat in de toekomst iedereen die bij ons naar school is gegaan notie heeft van EHBO en reanimatietechnieken”, klinkt het bij het Atheneum. “Tegenwoordig hoor je vaker over hartfalen tijdens het sporten. Daar willen we op inspelen. De leerlingen van het vijfde jaar sport vinden het trouwens tof dat ze hun kennis kunnen overdragen.”

Na de theoretische uitleg was er een praktijkmoment waarbij er kon worden geoefend op een pop. En nu maar hopen dat de aangeleerde vaardigheden nooit in de praktijk moeten worden gebracht…