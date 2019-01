Viertal vernielde kamer van vriend en stal spullen TVDZM

22 januari 2019

11u45 0

Vier jongeren uit de omgeving van Lier stonden vanmorgen terecht voor diefstal en vernieling. In oktober 2017 bezochten ze een vriend in een vzw voor begeleid wonen. Daar ging het mis. Beklaagden waren volgens het parket allemaal stomdronken en begonnen de kamer van een van hun vrienden te vernielen.

“Er werd op het bed geürineerd en een brandblusser leeggespoten”, klonk het bij het parket. “Verder werden er nog allerlei spullen waaronder sigaretten en playstationspelletjes in een wasmand gestoken en meegenomen.” De vier werden geïdentificeerd en gedagvaard. Drie van hen daagden op voor hun proces.

Ze riskeren nu allerlei straffen gaande van celstraffen tussen de vier en zes maanden met uitstel tot tien maanden effectief en een werkstraf van zestig uur. Twee van de drie ontkenden eveneens hun betrokkenheid in de zaak. “Mijn cliënt heeft die avond mee alcohol gedronken maar is in slaap gevallen op de zetel. Hij was er niet bij bij die feiten”, aldus de raadsman van een van de beklaagden.

Vonnis in de zaak volgt op 18 februari 2019.