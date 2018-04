Viering kampioen Lyra wel of niet op stadhuis? 25 april 2018

Er is discussie ontstaan over de huldiging van kampioenenploeg Lyra TSV uit eerste provinciale op 3 mei op het stadhuis. "Er is is met de verschillende schepenen van sport in het verleden afgesproken om geen huldigingen meer te doen op het stadhuis", zegt Marcel Taelman (onafhankelijk). "Alle kampioenen - zowel provinciale, Vlaamse, Belgische als wereldkampioenen - worden gevierd worden op de Nacht van de Sport. En nu zouden we een uitzondering maken. Wat als Guco, Smash of Heracles kampioen worden? Gaan we die dan allemaal op het stadhuis ontvangen?", zegt Freddy Callaerts (sp.a).





Het schepencollege heeft een voorstel. "We huldigen alle kampioenen op het stadhuis, meer bepaald de eerste elftallen van ploegsporten die in de nationale reeksen kampioen spelen of de elftallen die kampioen spelen in de provinciale reeksen en hierdoor bevorderen naar de nationale reeksen. Naargelang het advies dat we mogen ontvangen van de sportraad, zullen we de beslissing nemen of we Lyra al dan niet huldigen op het stadhuis", zegt sportschepen Ivo Andries (Open Vld). (WAE)