Victoria Boklan wint 20.000 euro met 'Het Geluid'

Victoria Boklan (29) uit Lier mag een mooi eindejaarsgeschenk van maar liefst 20.000 euro in ontvangst nemen dankzij Het Geluid van Qmusic.





175 luisteraars waagden een gok, maar niemand vond de juiste oplossing van Het Geluid dat Victoria zelf instuurde. Dat was het afrollen van een verpakkingslint. Victoria is de vierde winnaar die met het volledige bedrag aan de haal gaat. Nagelbijtend maakte ze zelf de laatste gokken live mee in de studio bij Elias Smekens en Sarah Mylle. Die waren allemaal fout en zo kon Victoria uiteindelijk klinken op de overwinning. "Ik verhuisde 3,5 jaar geleden naar België voor de liefde en kan het geld goed gebruiken omdat mijn lief en ik net verhuisd zijn. Onze keuken moet nog afbetaald worden. En we willen ook graag eens op vakantie naar Italië samen met mijn ouders die nog in Oekraïne wonen", vertelt een gelukkige Victoria.





De meest absurde gok was op een houten ladder gaan staan en een pompoen uithollen. Deze luisteraars wonnen ook al dit jaar de volle pot met hun Geluid: Sofie uit Brugge met het induwen van de antenne van een radiotoestel. Ilse uit Tielt met het sluiten van de sluiting van een inline skate en Pieter uit Wingene met het inschuiven van de trekstang van een reiskoffer. (WAE)