Verkeersmaatregelen tijdens werken nieuw schoolgebouw 26 juli 2018

Campus Louis Zimmer Atheneum gaat een nieuw schoolgebouw bouwen op de site van campus Louis Zimmer (voorheen 'KTA'). Vanaf dinsdag 31 juli tot eind november 2018 zijn er voor de werken ingrijpende verkeersmaatregelen nodig in de buurt van de school.





"Nog tot eind november 2018 is Campus Louis Zimmer niet bereikbaar via de Sint-Gummarusstraat door de heraanleg van deze straat. De organisatie van werken en eventueel bijhorend werfverkeer is in ons historisch stadscentrum met smalle straten niet evident. De stad ging samen met Atheneum Lier en de aannemer voor de bouw van het schoolgebouw op zoek naar een alternatief voor het werfverkeer", legt directeur Christophe Van Wambeke uit. "De mogelijke route blijkt hier via de Blokstraat te zijn, omdat de hoek van de Blokstraat met de Predikherenlaan de enige haalbare draaibeweging is voor een vrachtwagen. Dit betekent dat het werfverkeer toekomt via de Spuilei en de Blokstraat, stapvoets achterwaarts de Predikherenlaan inrijdt en er ook achterwaarts weer uitrijdt. Om deze smalle straten in beide richtingen te kunnen gebruiken is een parkeerverbod nodig in de Blokstraat en Predikherenlaan. Tijdens de werken kunnen bewoners van de buurt parkeren op de parkeerplaatsen van de school", aldus directeur Van Wambeke. (WAE)