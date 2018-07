Verkeersmaatregelen rommelmarkt Kerselaerkermis 27 juli 2018

02u32 0

Naar aanleiding van de rommelmarkt van Kerselaerkermis op zondag 29 juli worden er verkeersmaatregelen genomen in de grote omgeving van de rommelmarkt, die plaatsvindt op Hoog-Lachenen. Vanaf 6 uur is er éénrichtingsverkeer (uitgezonderd voor fietsers). Verkeer is er enkel toegelaten richting Lint. In de Bremstraat (tussen Hoog-Lachenen en de splitsing naar 't Sas) alleen verkeer naar Hoog-Lachenen. In deze straten geldt er parkeerverbod vanaf 4 uur.





(WAE)