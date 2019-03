Verkeerslichten aan Veemarkt vanaf maandag weer in werking Kristof De Cnodder

01 maart 2019

Vanaf maandag 4 maart zullen de verkeerslichten aan de Lierse Veemarkt opnieuw in werking worden gesteld. De afgelopen tijd organiseerde de stad een proefproject met het oog op de heraanleg van de Veemarkt. Daarbij stonden de lichten constant op oranje knippermodus. Tijdens de proefperiode bleek nu dat het voor fietsers en voetgangers toch niet zo evident was om vlot over te steken.

Op advies van de stedelijke mobiliteitsraad worden de verkeerslichten vanaf maandag opnieuw in werking gesteld. Na de heraanleg van de Veemarkt is het de bedoeling dat zwakke weggebruikers zullen kunnen beschikken over verkeerslichten op aanvraag (met drukknop). De verwachting is dat de plannen voor de herinrichting in de loop van deze zomer klaar zullen zijn en dat de effectieve werkzaamheden in het najaar van 2020 van start kunnen gaan.