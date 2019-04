Verdwenen dancings Flair en De Molen herleven in La Rocca Old Skool Lier staat voor nostalgische uitgaansavond Kristof De Cnodder

12 april 2019

10u34

Wie zin heeft in een nostalgisch avondje uit kan op zaterdag 27 april in de Lierse discotheek La Rocca terecht. Onder de noemer Old Skool Lier vindt er dan een reünie-avond plaats rond de inmiddels ter ziele gegane dancings De Molen (Sint-Katelijne-Waver) en Flair (Edegem).

Tussen 1979 en 2002 was De Molen één van de populairste dancings in de ruime regio. In ongeveer de zelfde periode (van 1981 tot 2000) was ook Flair een ‘hotspot’ in het lokale nachtleven. Beide zaken werden opgericht door Idi Desmet en de betreurde Mill Laeremans. De Molen moest inmiddels wijken voor appartementen en Flair voor een tankstation, maar binnenkort komt er op aangeven van evenementencoördinator Ben Mouling een soort van ‘tribute’. Die vindt plaats in La Rocca. Idi Desmet is alvast blij met het initiatief.

“De Molen en de Flair hebben voor veel mensen toch iets betekend”, zegt Desmet. “In de gouden jaren kwamen er in de twee zaken wekelijks honderden bezoekers over de vloer. De Molen was wat volkser dan de Flair, waar we op een iets ‘chiquer’ publiek mikten. Zo mocht je in de Flair bijvoorbeeld enkel binnen met een ‘geklede’ broek. De muziek verschilde ook. In De Molen werd meer sfeermuziek gedraaid, terwijl er in de Flair vooral disco uit de boxen kwam.”

“Ondanks de verschillende formules waren er toch heel wat mensen die zowel in De Molen als in de Flair kwamen”, herinnert Luc Van Den Broeck, ooit ober in beide etablissementen, zich. “Verschillende fuivers hadden steeds een tweede broek in de auto liggen. Zo konden ze onderweg wisselen als ze van de ene dancing naar de andere reden. Op maandag was de Flair trouwens ook open en toen zat het altijd vol horecapersoneel en profvoetballers. Toen journalist Alain Coninx op zo’n avond eens met twee voetballers had afgesproken voor een reportage werd hij door onze buitenwipper eerst niet binnengelaten, want hij had een jeansbroek aan (lacht).”

Wim Van Ouytsel, oprichter van La Rocca, vindt de reünie een tof idee. “Als jonge gast kwam ik zelf in De Molen en de Flair over de vloer. Meer nog, ik haalde zelfs inspiratie bij Idi”, bekent Van Ouytsel. “Om een voorbeeld te geven: in De Molen lag de dansvloer in een ‘put’ en toen ik later La Rocca opende heb ik de dansvloer ook een stukje in de grond laten zakken.”

Het laatste woord is voor Old Skool organisator Ben Mouling: “Met de hulp van enkele deejays van toen willen we de sfeer van De Molen en Flair nog één keer laten herleven. We hopen natuurlijk heel wat mensen van destijds terug te zien, maar ook hun kinderen en andere geïnteresseerden zijn meer dan welkom.” Meer info via www.oldskoolbelgium.be