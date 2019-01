Verdachte van steekpartij in winkelstraat blijft in de cel Tim Van der Zeypen

11 januari 2019

14u00 0 Lier De raadkamer in Mechelen heeft vanmorgen de aanhouding van David D.R. (38) uit Lier bevestigd. De dertiger wordt verdacht van poging moord. Hij stak afgelopen dinsdag een mogelijke liefdesrivaal neer.

De onderzoeksrechter in Mechelen hield de D.R. na zijn voorleiding woensdag aan. Sindsdien verblijft de dertiger in de gevangenis. Dinsdagavond stak hij omstreeks 16.45 uur in de Antwerpsestraat een 35-jarige man in de rug. Volgens bronnen dichtbij het onderzoek kreeg de man eerst klappen in het aangezicht, viel hij vervolgens op de grond en moest hij vervolgens ook nog enkele stampen incasseren.

Na de messteek sloeg de D.R. samen met een vrouw op de vlucht. Het slachtoffer verkeerde niet in levensgevaar maar moest wel naar het ziekenhuis. Inmiddels mocht hij al opnieuw naar huis. Op het moment van de feiten was het bijzonder druk in de Lierse winkelstraat. Verschillende getuigen verwittigden de hulpdiensten. Die kwamen ter plaatse en de politie startte een onderzoek op. Vermoedelijk ligt een liefdestwist aan de basis van de feiten.

Op basis van camerabeelden en een persoonsbeschrijving, kon de politie later op de avond een verdachte inrekenen. Het ging om de 38-jarige D.R.. Hij en zijn vriendin, een 42-jarige vrouw, werden meegenomen naar het politiekantoor en werden verhoord. De 42-jarige vrouw was erbij op het moment van de feiten. Zij werd niet aangehouden en mocht na haar verhoor opnieuw beschikken.Of de raadsvrouw van de dertiger in beroep zal gaan tegen de beslissing van de raadkamer is nog niet bekend. Het onderzoek naar de feiten wordt nu verder gezet.