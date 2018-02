Verdachte bommelding is zestiger in geldnood 19 februari 2018

De verdachte die gearresteerd werd voor de bommelding in de Turks-Belgische supermarkt Mondial in de Frederik Peltzerstraat is een 65-jarige man uit de buurt. Hij is een vaste klant van de supermarkt. Vrijdagnamiddag, rond 16 uur, ontvingen de eigenaars van de supermarkt een dreigbrief, waarin een onbekende 200.000 euro eiste. "De verdachte, die niet lang na het dreigement werd gearresteerd, zit in financiële problemen. Hij mocht na het verhoor beschikken maar zal zich nog moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank", meldt Nele Poelmans, woordvoerster van het parket. De politie trof uiteindelijk niets aan op de site van de supermarkt. (AVH)