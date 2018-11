Veiling voor goed doel brengt 1.750 euro op Antoon Verbeeck

25 november 2018

In pop-up galerij Art-is-sjok aan de Vismarkt ging om 16 uur het werk ‘Attraction’ van kunstenares Astrid Van den Bosch uit Walem onder de hamer voor het goede doel. De bieders hielden zich in eerste instantie afzijdig, maar dat was buiten veilingmeester van dienst An Nelissen gerekend. Van het starbod van 750 euro ging het uiteindelijk naar 1.750 euro.

“De kleuren van het schilderij passen mooi in onze witte living. Het is de eerste Van den Bosch die we in huis halen. We zijn hier heel tevreden mee”, reageren kopers Patrick en Kathleen. Werken van Van den Bosch worden normaal aan prijzen van 2.800 euro verkocht. “Dit was dus een goede deal”, lacht de kunstenares, die het werk wegschonk. “Het was de eerste keer dat er één van mijn werken onder de hamer ging. Ik ben blij dat ik hiermee een goed doel kan steunen.”

De veiling kwam er op initiatief van de Lierse serviceclub Kiwanis Symforosa. De opbrengst van de veiling gaat naar centrum voor geestelijke gezondheidszorg De Pont. Met het geld gaat het centrum het project ‘Kinderen uit de knel’, dat gericht is op ouders en hun kinderen die verwikkeld zijn in een vechtscheiding, meer in de kijker zetten.