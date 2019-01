Veiling varkenskoppen lokt veel volk naar Hooikt Kristof De Cnodder

21 januari 2019

14u36 0

Naar jaarlijkse gewoonte werden er tijdens het naamfeest van Sint-Antonius weer varkenskoppen geveild aan de kerk van Koningshooikt. De opbrengst van de verkoop wordt besteed aan de verfraaiing van de kerk.

Sint-Antonius Abt, die meestal met een varken werd afgebeeld, is één van de patroonheiligen van Koningshooikt. In de Lierse deelgemeente is het een traditie dat de bewoners tijdens Antonius’ naamfeest etenswaren – waaronder dus ook varkenskoppen – schenken aan de kerkfabriek. Alles wordt dan per opbod verkocht en de winst wordt gebruikt om de kerk in stand te houden en te renoveren.

Hoeveel de verkoop dit jaar exact opleverde, moet nog worden uitgerekend. De organisatie sprak in elk geval van een succes, want er was veel volk op de been. Nadien kregen de aanwezige Hooiktenaren van het stadsbestuur ook nog een nieuwjaarsreceptie aangeboden.