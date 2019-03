Veertiger hoort dat hij 6 jaar cel krijgt voor misbruik stiefdochter. Dan stort hij in elkaar: “Ik heb dit niet gedaan!” Tim Van der Zeypen

28 maart 2019

13u00 0 Lier Een 45-jarige Antwerpenaar heeft in Mechelen een effectieve celstraf van zes jaar gekregen voor misbruik van zijn minderjarige stiefdochter. De beklaagde stortte tijdens de zitting in elkaar. “Ik heb dit niet gedaan!”, bleef hij herhalen.

Zwaar aangeslagen en onder begeleiding van zijn moeder en advocate verliet de Antwerpenaar donderdagmorgen de zittingszaal in Mechelen. Kort daarvoor werd hij schuldig bevonden voor verkrachting van zijn stiefdochter, maar ook het bezit van kinderporno en intrafamiliaal geweld. De mishandeling dateert al van even geleden, maar kwam pas aan het licht in 2017. De veertiger werd toen opgepakt, nadat de politie van Lier had moeten ingrijpen bij een zwaar geval van agressie. De man was toen volledig door het lint gegaan na een ruzie met zijn intussen ex-vrouw.

Zes jaar lang

Zowel de vrouw, zijn stiefdochter als een buurman kregen destijds klappen. Toen de politie arriveerde, werd de man mee naar het politiekantoor genomen. Later werden ook de ex-vrouw en de stiefdochter verhoord. Tijdens hun verklaringen kwam het misbruik naar boven. “De stiefdochter verklaarde dat beklaagde haar tussen haar acht en veertien jaar verscheidene keren had betast en meermaals had verkracht”, zei de openbaar aanklager.

Voldoende bewezen

De moeder, het ex-vriendje en de huidige vriend van de stiefdochter bevestigden het verhaal van het meisje. Bij een latere huiszoeking werd er ook nog kinderporno aangetroffen op de computer van de Antwerpenaar. De bewijslast was groot, maar de veertiger bleef ontkennen ook op zitting. Zijn raadsman stelde toen heel wat vragen bij het feit dat het koppel nog drie jaar samen bleef. “Ondanks het feit dat zij hen al ingelicht had”, klonk het.

Na een maand beraad oordeelden de rechters dat de feiten voldoende bewezen waren. “U heeft het slachtoffer jarenlang en frequent misbruikt om uw eigen seksuele lusten te bekoelen”, zei voorzitster Jessica Bourlet. Hierna veroordeelde ze hem tot een celstraf van zes jaar effectief.

Vermoedelijk wordt er tegen het vonnis in beroep gegaan. Aan de stiefdochter en de moeder werden enkele duizenden euro’s schadevergoeding toegekend.