Veertien nieuwkomers leggen eed af in gemeenteraad Kristof De Cnodder

04 januari 2019

19u19 0

De nieuwe gemeenteraad van Lier werd in de vooravond officieel geïnstalleerd. Lier telt vanaf deze legislatuur 33 raadsleden, in plaats van 31 tijdens de vorige. Tussen die 33 zitten er veertien nieuwkomers.

Zoals bekend ziet het nieuwe Lierse schepencollege er quasi het zelfde uit als het vorige. De gemeenteraad onderging echter wél een serieuze gedaanteverwisseling. Twaalf raadsleden zwaaiden op 1 januari af. Onder hen voormalig (waarnemend) burgemeester Patrick Tersago en oudgediende Ludo Peeters, die dertig jaar zetelde namens de christendemocraten.

Veertien nieuwkomers nemen hun plaats in. Het gaat om Ann-Sofie Van den Broeck, Ilse Lambrechts, Dirk Frans en Maurits De Smedt (allen N-VA); Thierry Suetens (Open VLD); Tom Claes, Yente Van Oosterwyck en Geert Marrin (allen Groen-Lier&Ko); Stijn Coenen, Evi Van Camp en Stephanie Van Campenhout (allen CD&V) en Bart Verhoeven, Heidi Van den Bergh en Walter Marien (allen Vlaams Belang).

Vier van de raadsleden werden op 14 oktober niet rechtstreeks verkozen, maar worden nu opgevist als opvolger. Bij N-VA neemt Jenny Van Damme de plaats in van Anja De Wit, bij Groen-Lier&Ko vervangt Peter Caluwé ex-volksvertegenwoordiger Els Van Weert, bij CD&V komt Stéphanie Van Campenhout in de plek van Rita Van den Bulck en bij Vlaams Belang staat Jan Mortelmans zijn zitje af aan Walter Marien.

Overigens kreeg de gemeenteraad ook een nieuwe voorzitter. Ex-schepen Lucien Herijgers (N-VA) neemt die taak over van Christel Van den Plas. Herijgers riep zijn collega’s op om de komende zes jaar constructieve en serene debatten te voeren. Burgemeester Frank Boogaerts (N-VA) trad hem daarin bij. “In de vorige legislatuur heerste er een positieve sfeer in de gemeenteraad en ik hoop dat die zal behouden blijven”, zei Boogaerts in zijn openingsspeech. “Sereen overleg op hoog niveau kan de kwaliteit van het beleid alleen maar ten goede komen. En uiteindelijk hebben we elk het beste voor met onze stad en haar 35 000 inwoners.”