Vanderpoorten ziet negen uitdagingen voor Lier 20 januari 2018

02u52 0 Lier Marleen Vanderpoorten (Open Vld) die hoopt opnieuw burgermeester te worden, heeft een boekje geschreven 'Over loerende ogen en uitdagingen voor onze stad'. "Het gaat niet om een partijprogramma. Het is een persoonlijk document met negen aandachtspunten die volgens mij de belangrijkste uitdagingen voor onze stad vormen", zegt de 63-jarige Marleen Vanderpoorten. Zij is in de huidige legislatuur OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken.

"De liberalen maken in Lier al 36 jaar deel uit van de meerderheid. Op basis van mijn dertigjarige ervaring, (Vanderpoorten was achttien jaar burgemeester van Lier en Vlaams minister van Onderwijs, red. ) wil ik de lezers inzicht geven in de achterliggende redenen voor bepaalde beslissingen. Bedoeling is dat de aandachtspunten, met onder meer eerherstel voor monumenten, een bereikbaar en leefbaar centrum, ondernemende handelaars, de armoedekloof dichten en seniorenzorg op maat, uitnodigen tot een debat."





"We gaan het boekje niet bus-aan-bus verspreiden en je kan het ook niet kopen", vervolgt Marleen Vanderpoorten. Iedereen die haar boekje wil lezen, kan het op eenvoudige aanvraag bekomen of kan het lezen op haar website www.marleenvanderpoorten.be.





Opmerkingen en suggesties kan je mailen naar secretariaat@vldLier.be. (WAE)