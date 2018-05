Vandalisme aan sportparkje Ros Beiaardstraat 22 mei 2018

In Lier zijn verfraaiingswerken aan de gang in de wijk Het Looks aan de Ros Beiaardstraat langs de Nete. Er werd ook een sportparkje aangelegd voor de jeugd. "Dit trekt jongeren aan, maar helaas ook jeugdige criminelen. Deze jonge vandalen hebben al aardig wat vernielingen aangericht in en rondom dit parkje. Ik hoop dat er getuigen zijn die aangifte kunnen doen bij de politie", zegt Frida Willy. (WAE)