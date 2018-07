Vandalen houden lelijk huis bij Lierse VOETBALCLUB KRIJGT VANDALEN OVER DE VLOER KRISTOF DE CNODDER TIM VAN DER ZEYPEN

17 juli 2018

02u36 0 Lier Voetbalclub Lierse Kempenzonen is het slachtoffer geworden van ernstig vandalisme. Afgelopen zondag drongen één of meerdere onbekenden binnen in Lierses Vanderpoortenstadion om vernielingen aan te brengen in de kantoren en loges.

Het was net alsof iemand tijdens het voorbije weekend een bom had laten ontploffen in het Vanderpoortenstadion. Overal lag gebroken glas, een grote foto was van de muur getrokken, brandblussers waren leeggespoten, computers en tv-schermen vernield, kasten leeggemaakt, trofeeën vernield en een koelinstallatie tegen de grond gegooid. Als 'top of the bill' werd er ook nog geprobeerd om een foto aan de muur in brand te steken. Het was een geluk bij een ongeluk dat het vuur niet oversloeg.





Emotionele impact

"Vrijwilligers die zondagavond omstreeks 18 uur nog wat opknapwerken wilden uitvoeren aan ons stadion stelden vast dat er iets niet in de haak was", vertelt Lierse-bestuurslid Stefan Van Lommel. "Toen de mensen in kwestie hier arriveerden hing het bluspoeder van de leeggespoten brandblussers nog in de lucht, wat doet vermoeden dat de feiten niet veel eerder werden gepleegd."





De dader(s) klom(men) binnen via de zitplaatsen in tribune 2, om dan op de tweede verdieping een deur te forceren. "De dader(s) moet(en) hier toch een hele tijd hebben binnen gezeten", denkt Stefan Van Lommel. "Er is op drie verdiepingen lelijk huis gehouden en dat doe je niet op één, twee, drie. Op het eerste gezicht werd er niets gestolen, maar er werd wel veel kapotgemaakt. Zelfs een beker die ons homeless team een tijdje geleden won, moest eraan geloven."





Normaal zal Lierses verzekering de schade voor een stuk dekken, maar de emotionele impact en de praktische rompslomp die dit vandalisme met zich meebrengt, is toch niet te onderschatten. "Het is triest dat zoiets moet gebeuren, maar we blijven niet bij de pakken zitten", klinkt Stefan Van Lommel strijdvaardig. "Nadat de politie hier de nodige vaststellingen deed, zijn we zelf al beginnen opruimen. Morgen (vandaag, red.) komt een gespecialiseerde reinigingsfirma de rest doen. Woensdag gaan we gewoon verder met onze abonnementenverkoop. Die loopt trouwens als een trein, want er zijn al 1 200 abo's de deur uit."





Sporenonderzoek

Intussen onderzoekt de lokale politie van Lier de zaak. "Er is een sporenonderzoek uitgevoerd en inmiddels wordt het onderzoek uitgebreid verdergezet", zegt politiewoordvoerster Magalie Derboven. Getuigen zouden zondag een verdachte persoon hebben opgemerkt in de buurt van het stadion, maar daar wil de politie niet verder op ingaan.