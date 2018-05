Van tragedie naar succesverhaal IRAANSE VLUCHTELING CHERRY NEEMT AFSCHEID VAN HAAR 'SCHAPESTAL' BERTJE WARSON

12 mei 2018

02u36 0 Lier Cherry Bafandeh (65) de Iraanse chef-kok en zaakvoerder van 'De Nieuwe Schapestal' neemt na 25 jaar afscheid van haar succesvolle restaurant. "Met pijn in mijn hart, maar het is genoeg geweest."

Zeggen dat Cherry Bafandeh al een bewogen leven achter de rug heeft, zou een klein understatement zijn. De Iraanse chef-kok vluchtte 30 jaar geleden uit Iran om in België een nieuw leven uit te bouwen. In Lier stampte ze haar restaurant 'De Nieuwe Schapestal' aan de Grote Markt uit de grond, én met succes. De zaak kon door de jaren heen rekenen op een trouwe schare klanten, en die zitten nu met de handen in het haar, want Cherry houdt het restaurantwezen na 25 jaar voor bekeken.





Met hart en ziel

"Helaas heb ik de knoop moeten doorhakken, ja. Ik heb mijn zaak op mijn eentje uit de grond moeten stampen en runde het met hart en ziel. Ik deed boodschappen, kookte, zorgde voor aankopen en het financiële. Dat zijn in feite verschillende jobs: dat kan ik niet meer aan, het is genoeg geweest. Ik ben moe en moet rusten, al vind ik het erg dat ik mijn klanten moet achterlaten", vertelt Cherry.





De weg naar Lier was lang en allesbehalve simpel: "Ik ben in Teheran geboren, in een rijk gezin met vier meisjes. Ik studeerde aan de universiteit af als bioloog, trouwde en kreeg een zoontje. Toen we zwanger raakten van ons tweede kind, sloeg het noodlot echter toe: op weg naar de Kaspische Zee werden we geramd door een vrachtwagen en belandde onze auto in een ravijn. Mijn man was op slag dood, ons zoontje (8) lichtgewond. Ik was 27, zes weken zwanger en buiten bewustzijn. In het ziekenhuis ben ik alsnog bevallen van een gezonde zoon. Niet veel later brak de Islamitische Revolutie uit in Iran", vervolgt Cherry.





"Plots leefden wij in een totaal andere wereld waar je als vrouw niets meer mocht. In zo'n regime kon ik niet leven. Daarom ben ik met mijn twee kinderen (toen 5 en 14, red.) naar België gevlucht. Vanaf dag één zijn wij met veel liefde in Berlaar opgevangen. Ik ben meteen Nederlands beginnen leren en heb, om mij te integreren, het diploma van kapster behaald. Mijn zonen studeerden aan de universiteit, mijn oudste zoon Babak Movahedi is topchirurg in het Universitair ziekenhuis van Massachusetts in Boston, waar hij lever- en niertransplantaties doet. Mijn jongste zoon Kia Movahedi is prof aan de VUB en doet wetenschappelijk onderzoek naar hersencellen. Zij schonken mij vijf prachtige kleinkinderen", schetst Cherry haar levensverhaal. Zaterdag 30 juni is 'De Nieuwe Schapestal' voor de laatste keer open. "Zondag 8 juli nodig ik klanten en vrienden uit tussen 17 en 21 uur", besluit Cherry Bafandeh, die een overnemer voor haar restaurant zoekt.