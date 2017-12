Van oud op nieuw knalt de champagne voor Radio Pallieter "Wij maakten 36 jaar lang radio. Na 14 jaar stilzwijgen zijn we terug en heel de wereld kan ons horen" Bertje Warson

Jos d'Haens, voorzitter Zimmertorencomité en de radiomakers bakker Jan Ceulemans, Bart Geysbrechts en Benny Guldentops. Lier Radio Pallieter uit Lier is zondag van oud op nieuw na 14 jaar stilzwijgen terug in de ether. De radiomakers van het eerste uur die 36 jaar lang radio maakten, laten klokslag middernacht de champagne knallen en gaan terug van start met een feestelijke uitzending. Die kan niet alleen in de regio maar wereldwijd beluisterd worden. Uitzendingen gebeuren onder het waakzaam oog van Louis Zimmer in het unieke Zimmermuseum van de Zimmertoren.

De presentatoren van het eerste uur, Benny Guldentops, Willem Van Walem, Bart Geysbrechts en bakker Jan Ceulemans, die 36 jaar (van 1981 tot 2004) radio maakten, zijn in hun nopjes. “Wie had kunnen denken dat Radio Pallieter terug zou uitzenden. Vermits ik destijds ‘s nachts opstond om brood te bakken wisselde ik ook de muziekbanden, wat een tijd en die komt nu terug… al is het wel technisch allemaal veel simpeler geworden. We zonden destijds uit van onze living en nu gaan we uitzenden van uit de wereldberoemde Zimmertoren”, zegt bakker Jan Ceulemans trots.

Voor Jos d’Haens, voorzitter van het Zimmertorencomité, kadert Radio Pallieter in de uitbreiding van het Zimmermuseum. “Toeristisch gezien betekent Radio Pallieter een enorme meerwaarde en kan er een interactie plaatsvinden tussen radio en toeristen. Momenteel starten we met digitale radio die iedereen kan beluisteren via de nieuwe website www.radiopallieter.eu. Ons dossier is ontvankelijk verklaard en nu is het wachten op de toekenning van onze FMfrequenties met antennes in Lier op 106.4 en Nijlen 105.3 FM”, leggen Jos d’Haens en Benny Guldentops uit.

De Zimmertoren in al zijn glorie.