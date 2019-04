Van Hool gebruikt bekerfinale van KV Mechelen om 200 vacatures ingevuld te krijgen Wannes Vansina

19 april 2019

15u41 0 Lier Van Hool heeft 200 vacatures openstaan voor zijn productie-eenheid in Koningshooikt. Om die ingevuld te krijgen, organiseert de busbouwer op 4 mei een jobdag. Het grijpt onder meer de bekerfinale van KV Mechelen aan om personeel te vinden.

Van Hool zoekt zo’n 140 fabrieksmedewerkers en 60 technische bachelors en masters, technisch-administratieve en/of commerciële medewerkers. Eerste reden is volgens public relations manager Dirk Snauwaert het orderboek. “We hebben heel wat extra orders binnengehaald, vooral in het buitenland. 23 trambussen werden besteld voor Genève, 13 voor Metz, 6 voor Pescara. Bij de autocars hebben we bestellingen voor dubbeldekkers uit Amerika, Japan, Nederland en Zweden. BASF Ludwigshafen bestelde 105 tankcontainers. En zo kan ik nog wel even doorgaan”, vertelt Snauwaert.

Citytrip

Om de bijkomende nieuwe opdrachten tijdig te kunnen realiseren én om de medewerkers die met pensioen gaan te vervangen, heeft Van Hool 200 extra krachten nodig. Snauwaert geeft aan dat dit op een “heel warme arbeidsmarkt” geen eenvoudige opgave is. “De vraag naar arbeiders en bedienden is groter dan het aanbod. Het is moeilijk gekwalificeerd personeel te vinden.”

Daar komt nog bij dat Van Hool net uit een sociaal conflict komt. “We zijn ons ervan bewust dat dit het niet gemakkelijker maakt. Om die reden doen we extra inspanningen om mensen aan te trekken.” Het ambassadeurs-programma dat vorig jaar werd gelanceerd, wordt voortgezet. Iedereen die een kandidaat aanbrengt die effectief in dienst treedt bij Van Hool en vervolgens zes maanden actief is, krijgt een Bongo-bon ter waarde van 300 euro voor een citytrip.

Heizel

De busbouwer speelt ook in op het einde van het voetbalseizoen. “We hebben een samenwerkingsakkoord met vier voetbalploegen: Westerlo, Lyra-Lierse, Lierse Kempenzonen en KV Mechelen. We schenken er een matchbal en zullen er flyers uitdelen. Met KV Mechelen gaan we mee naar de Heizel. We zullen aanwezig zijn in het fandorp en zullen promotie maken voor onze jobdag op 200 meter led-boarding rondom het terrein.”

Amerika

De vrees bij sommigen enkele jaren terug dat de opening van een vestiging in Skopje (Macedonië) ten koste zou gaan van Koningshooikt, blijkt dus niet waar te zijn. “Sinds 2017 is het aantal personeelsleden weer aan het stijgen. Vorige jobdagen in april 2018 en in oktober 2018 waren telkens succesvol. Er werden bijna 100 nieuwe medewerkers aangeworven. Macedonië – waar 1.300 mensen werken - is heel succesvol, maar dat is net goed voor Koningshooikt. De voertuigen die daar worden gebouwd, worden hier getekend en ontworpen en ook de naverkoopdiensten zijn hier. We zijn bezig met plannen om een fabriek te bouwen in Amerika en daar geldt hetzelfde: wat goed is voor Amerika, zal goed zijn voor Koningshooikt. We gaan er trouwens een nieuwe markt aanboren door stadsbussen te bouwen.”

Kandidaten voor de jobdag kunnen zich registreren via https://www.vanhool.be/nl/jobdag. Daar staan alle openstaande vacatures vermeld. Momenteel telt Van Hool in Koningshooikt 3.506 medewerkers.