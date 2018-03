Van Hool bouwt veertig waterstofbussen voor Duitsland 01 maart 2018

02u36 2 Lier Bussenconstructeur Van Hool heeft een belangrijk contract gesloten met het Duitse RVK Köln en WSW Wuppertal voor de levering van 40 waterstofbussen van de nieuwste generatie. De bestelling is meteen de grootste ooit in Europa voor waterstofbussen.

Het order omvat 30 waterstofbussen voor Keulen en 10 voor Wuppertal. "Deze hoog-technologische voertuigen zullen in de Van Hool-fabriek in Koningshooikt gebouwd worden. De eerste bussen worden opgeleverd in de lente van 2019", zegt CEO Filip Van Hool die bijzonder fier reageert. "Waterstofbussen zijn voertuigen met een hoge toegevoegde waarde en zijn van wezenlijk belang voor de productie-eenheid in Koningshooikt. Deze unieke bestelling, de grootste ooit voor waterstofbussen in Europa, is een serieuze opsteker voor het gebruik van de waterstof-technologie voor aandrijving van bussen voor openbaar vervoer."





In heel Europa maken openbare vervoersmaatschappijen hard werk van de 'vergroening' van hun bussenvloot. "Het stemt ons tevreden dat de Duitse stad Keulen, die reeds sedert mei 2014 twee Van Hool waterstofbussen in dienst heeft, een bijzonder positief gevolg geeft aan die opgedane ervaring. Zij behoren tot de milieuvriendelijkste voertuigen in het openbaar vervoer, stoten geen schadelijke stoffen uit en zijn veel stiller dan conventionele stadsbussen", zegt Filip Van Hool. Dankzij de hybride aandrijving zullen de bussen, met een tankinhoud van 38,2 kg waterstof aan boord, een volledige dagtaak van de geplande 350 km kunnen uitvoeren. De brandstofcellen vormen samen met de lithium batterijen en de elektromotoren, de basis van de aandrijving. De aandrijving van de bus is volledig elektrisch. (WAE)