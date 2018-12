Van Helleputte tot Van Kerckhoven: Lierse-iconen present bij opening museum Els Dalemans

15 december 2018

21u20 0 Lier Het ‘Lierse museum’ van eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen opende zaterdag officieel de deuren. Heel wat Lierse iconen -Alfons Dresen, Herman Helleputte, Neel De Ceulaer, Karel Snoeckx, Marcel Vets, Nico Van Kerckhoven en anderen- kwamen en zagen dat het goed was.

Het Lierse clubmuseum, een idee van het nieuwe clubbestuur, is uniek in het Belgisch voetbal. Het museum werd ingericht in enkele leegstaande kantoren tussen het secretariaat en het themacafé van de club. Zo is er ook buiten de wedstrijddagen meer te beleven in het Lierse-stadion. Supporters vinden in het ‘Lierse museum’ unieke foto’s en relikwieën uit de geschiedenis van de club. Meer nog, het zijn net die mensen die voor vele museumstukken zorgden: oude shirts, ballen, trofeeën, foto’s, krantenknipsels, vaantjes en meer. Een tijdlijn vertelt meer over de historiek en de hoogte- en laagtepunten van de club, in een interactieve zone kunnen bezoekers zelf aan de slag. In een kleine bioscoopzaal worden oude beelden -waaronder enkele kippenvelmomenten uit beslissende wedstrijden- afgespeeld.

Het museum aan de Lispersteenweg in Lier bezoeken kan elke woensdagnamiddag en zaterdag. Abonnees betalen vijf euro en niet-abonnees zeven euro, een consumptie in het Themacafé is inbegrepen.