Vader trekt de lijst, dochter duwt 29 augustus 2018

Gemeenteraadslid Marcel Taelman (64) die als onafhankelijke zetelt, is lijsttrekker van zijn nieuwe partij het Hart voor de Burger. Opvallend is dat zijn dochter Elke Taelman (31) de lijst duwt. Zij is zangeres en bankbediende.





De tweede plaats is voor bediende Sandra Brams (50). Derde plaats gaat naar zelfstandige Pieter Kerkhofs (36). Vierde zitje wordt ingenomen door Ronny De Winter (54) die op brugpensioen is. Studente Anthea De Leeuw (18) staat op de vijfde plaats. Het Hart voor de Burger heeft 31 kandidaten op de lijst staan. "Onze oudste kandidaat is 66 en de jongste 18 jaar. Verder kan iedereen vaststellen dat onze lijst een mix is van alle leeftijden en alle soorten burgers. De nieuwe stadspartij die met een volle lijst zal opkomen, is strijdlustig en zal alles doen om de voordelen van de meerderheid van onze burgers te beschermen en op te lossen", zegt Marcel Taelman. Net voor de verkiezingen organiseert Hart voor de Burger een tentoonstelling 'Kritische blik op de politiek in Lier en in ons land' van 2002 tot nu op de Grote Markt in Lier. (WAE)