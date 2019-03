UNIK verkoopt designspullen voor mensen met beperking: “Esthetiek en functionaliteit in één” Kristof De Cnodder

06 maart 2019

Yannic Verlinden uit Mortsel heeft een webshop opgericht waar ze designspullen verkoopt voor mensen met een beperking. De uitvalsbasis van de online winkel UNIK is Lier. Geïnteresseerden kunnen er ook kennis komen maken met de producten. Je vindt er onder andere trendy krukken en rollators, maar even goed broeken op maat van rolstoelgebruikers.

“Ik speelde al langer met het idee om een dergelijke webshop op te richten”, opent Yannic Verlinden. “Mijn zus Lieke heeft een beperking door een zuurstoftekort bij de geboorte. Ook mijn gootvader Edgard werd met het ouder worden wat minder mobiel. Voor mij is omgaan met mensen met een beperking iets evidents. Wat me stoorde is dat veel hulpmiddelen er vaak onaantrekkelijk uit zien. Functionaliteit is één ding, maar als gebruiker wil je soms net iets meer. Esthetiek is toch ook van belang”

En dus ging Yannic her en der op zoek naar stijlvolle hulpmiddelen. “Uiteindelijk kon ik een knap en gevarieerd assortiment samenstellen. Dat gamma wil ik constant blijven updaten. Daarvoor trek ik regelmatig naar gespecialiseerde beurzen. In een latere fase hoop ik zelf bepaalde hulpmiddelen te kunnen ontwikkelen en produceren, maar zo ver ben ik nog niet.”

UNIK biedt een bijzonder brede waaier aan producten aan. ‘Gepimpte’ rollators en krukken, aangepast keuken- en poetsgerief, onbreekbare wijnglazen en speciale kledij: noem iets op en UNIK heeft het. “Wat er zo specifiek is aan de kledij die ik aanbied? Ik heb bijvoorbeeld broeken met lager uitgesneden zakken. Dat is handiger voor mensen die in een rolstoel zitten. Het zijn details die het leven van rolstoelgebruikers makkelijker maken”, gaat zaakvoerster Yannic verder. “Maar nogmaals: de kleding in kwestie moet ook mooi zijn. Zaken die ik lelijk vind, komen er niet in.”

Bij wijze van marktonderzoek baatte Yannic eind vorig jaar een paar maanden een pop-up winkel uit in Mortsel. “In die winkel kwam veel volk over de vloer en ik kreeg heel wat positieve reacties. Daarop besliste ik om door te zetten met mijn plannen”, aldus Yannic. “In Mortsel kon ik door omstandigheden niet langer blijven, maar nu vond ik een vaste stek aan Plaslaar in Lier. In het familiebedrijf dat mijn grootvader destijds oprichtte, krijgt UNIK een stekje. Buiten een magazijn beschikt UNIK er over een showroom. Mensen die bepaalde spullen toch eerst eens willen uittesten, zullen op dinsdag, woensdag en donderdag op afspraak in Lier terecht kunnen.”

UNIK heeft ook een knappe en overzichtelijk website. Op www.unikproducts.be vind je alle producten per categorie terug.