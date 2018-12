Uniek in Belgisch voetbal: Lierse opent eigen museum Kristof De Cnodder

11 december 2018

21u10 0 Lier Eerste amateurklasser Lierse Kempenzonen opent zaterdag een eigen clubmuseum en dat is vrij uniek in het Belgisch voetbal. Liersesupporters zullen zich er kunnen vergapen aan unieke foto’s en relikwieën uit de roemrijke clubgeschiedenis. “We doen er alles aan om de traditie in ere te houden”, zegt Lierses CEO Yorik Torreele.

Het in 1906 gestichte Lierse SK ging in mei van dit jaar failliet, maar al snel herrees Lierse Kempenzonen uit de as. Het nieuwe clubbestuur koestert de geschiedenis en toont zich bijzonder ondernemend. De laatste nieuwigheid die men uit de hoed toverde: een heus clubmuseum, dat zaterdag de deuren opent. Grote buitenlandse voetbalploegen – zoals FC Barcelona – hebben ook een museum, maar in België bestaat zoiets niet echt.

“Voorzitter Luc Van Thillo en ikzelf houden allebei van traditieclubs, zoals Lierse er één is. En we willen die traditie graag laten verder leven”, zegt Yorik Torreele, sinds een half jaar CEO op het Lisp. “Verder zijn we van mening dat er in ons stadion ook buiten de wedstrijddagen meer te beleven moet zijn. Al snel ontstond het idee om een eigen museum op te richten. Plaats hadden we genoeg, want tussen ons secretariaat en het themacafé stonden enkele kantoren leeg. Die hebben we dus de voorbije weken omgebouwd tot permanente tentoonstellingsruimte.”

Lierse riep de hulp in van enkele supporters/verzamelaars. Die mensen brachten unieke museumstukken aan. Zoals daar zijn: oude shirts, ballen, trofeeën, foto’s, krantenknipsels, vaantjes van Europese wedstrijden en zelfs een gepimpte scooter in de Lierse kleuren en met het clublogo op. “Je staat er van te kijken wat we allemaal bij mekaar kregen. De hoogte- en dieptepunten van Lierse komen in het museum mooi aan bod”, vertelt Yorik Torreele. “Op één van de muren werd trouwens een tijdlijn aangebracht waarin we de belangrijkste feiten uit de geschiedenis in beeld brengen.”

Enkele interactieve zaken geven het museum een verfrissende touch. Zo is er bijvoorbeeld een toestel waarbij je je reflexen kan testen door kleine balletjes te vangen die uit de lucht vallen. Ook de kleine bioscoopzaal is een leuk extraatje. “Je kan er naar bewegende beelden van vroeger kijken op stoeltjes die tot voor kort naast het veld in de dug-out stonden. Het is tof om enkele klassieke kippenvelmomenten nog eens terug te zien”, gaat Yorik Torreele verder.

Zaterdag, enkele uren voor de thuismatch tegen Virton, is er een openingsreceptie voor genodigden. Verschillende Lierse coryfeeën zullen daarbij present zijn. Na het officiële gedeelte zwaaien de deuren open voor het grote publiek. “Voortaan zal iedereen op woensdagnamiddag en zaterdag terecht kunnen in het museum”, geeft Yorik Torreele tot besluit mee. “Abonnees betalen vijf euro toegang, niet-abonnees zeven euro. In die prijs zit een consumptie in het Themacafé inbegrepen, daar eindigt het bezoek.”