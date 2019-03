Uitslag stemming Van Hool pas morgen bekend Kristof De Cnodder

11 maart 2019

18u14 0 Lier Bij busbouwer Van Hool in Koningshooikt stemde het personeel vandaag over het sociale voorakkoord dat vakbonden en directie vorige week bereikten. Omdat ook de nachtploeg nog haar stem moet uitbrengen, zal de uitslag van de stemming pas in de loop van morgen bekend raken.

Na vier weken van syndicale acties ging vandaag iedereen aan de slag bij Van Hool. Toch is het niet helemaal zeker dat de rust nu definitief is teruggekeerd in het bedrijf. Het voorakkoord tussen vakbonden en directie omtrent een premie van 900 euro en een herziening van het loonsysteem lag vandaag immers nog voor ter stemming.

“Het merendeel van de 3 500 arbeiders bracht zijn stem uit”, zegt Hans Vaneerdewegh van de socialistische vakbond ABVV. “Voorlopig is het koffiedik kijken welke richting het uit gaat. Indien de meerderheid vindt dat het voorakkoord voldoende garanties biedt, zijn de stakingsacties van de baan. In het andere geval mag de directie zich verwachten aan nieuwe acties.”