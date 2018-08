Uitbreiding blauwe zone Zuid-Australiëlaan 09 augustus 2018

Het schepencollege heeft beslist om de blauwe zone aan de Zuid-Australiëlaan uit te breiden tot huisnummer 82 aan de pare zijde en huisnummer 113 aan de onpare zijde en dit vanaf september.





De blauwe zone krijgt dezelfde aangepaste geldigheid als de andere blauwe zones: je kan er van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 17 uur twee uur parkeren met een parkeerschijf. Bewoners binnen de blauwe zone kunnen er met een bewonerskaart onbeperkt parkeren. Heb je recht op een bewonerskaart? Dan kan je die online aanvragen via de website van Parkeerbeheer of afhalen in de Parkeerwinkel aan Keizershof 10. De betrokken bewoners zullen hieromtrent nog op de hoogte worden gebracht.





