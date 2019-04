Uitbater ‘t Goed Voorbeeld openhartig over burn-out: “Weer beter na opname in psychiatrie” Kristof De Cnodder

12 april 2019

10u11 1

Dik twee maanden nadat een zware burn-out hem in de psychiatrie deed belanden, staat Peter Borghs (50) opnieuw achter de toog van het bekende Lierse café ’t Goed Voorbeeld. “In combinatie met een andere job werkte ik tot 120 uur per week, tot plots het licht uit ging”, vertelt Peter openhartig. “Vandaag zijn mijn donkere gedachten weg en durf ik weer plannen maken.”

Toen Peter Borghs eind januari met een burn-out moest worden opgenomen in de psychiatrische afdeling van het Lierse Heilig-Hartziekenhuis maakte hij daar geen geheim van. Op de Facebookpagina van café ’t Goed Voorbeeld speelde hij open kaart met de buitenwereld. Na vijf weken therapie tapt Peter opnieuw pinten in de bruine kroeg die hij samen met zijn vrouw Pim vier jaar geleden overnam van zijn schoonouders. HLN vroeg de cafébaas om nog eens zijn verhaal te doen en de man stemde in om het taboe rond burn-outs en psychiatrie te doorbreken.

Op een nacht hoorde ik mijn eigen stem in mijn hoofd. Die zei: ‘maak er toch een einde aan’. ‘s Ochtends liet ik me opnemen in de psychiatrie.” Peter Borghs

“Ik heb een bijzonder zware periode achter de rug”, zegt Peter. “Toen mijn schoonmoeder besloot om na 38 jaar te stoppen met ’t Goed Voorbeeld namen mijn vrouw en ik het over. We wilden dit Lierse horecamonument immers in de familie houden. Alleen ben ik dat altijd blijven combineren met mijn job als freelance producent en regieassistent in de audiovisuele sector. Op die manier klopte ik soms 120 uur per week. Gaandeweg groeide de combinatie werk-café-administratie me boven het hoofd. Ik sliep nog amper een paar uur per nacht en tijdens mijn slaap lag ik constant te piekeren. Toen we dan ook nog eens werden geconfronteerd met enkele financiële tegenvallers ben ik gecrasht. Die tegenvallers waren op zich niet dramatisch – het ging ‘slechts’ om een paar duizend euro – maar ik was alle relativeringsvermogen verloren.”

“Op een nacht hoorde ik in mijn hoofd mijn eigen stem tegen mij praten”, gaat Peter verder. “Die stem zei dat ik er beter een einde aan zou maken: heel beangstigend. Ik hoopte dat het wel zou over gaan, maar dat gebeurde niet. ’s Ochtends ben ik in tranen uitgebarsten en heb ik tegen mijn vrouw gezegd dat ik me ging laten opnemen. Op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis kende ik moeilijke momenten, maar ik ben er enorm goed opgevangen. Ik kwam er in een aangename groep medepatiënten terecht. Mijn boodschap aan mensen in een gelijkaardige situatie: wees niet beschaamd om hulp te zoeken. Na vijf weken therapie werd ik uit het ziekenhuis ontslagen. Mede dankzij medicatie heb ik mijn duistere gedachten nu onder controle. Tegelijk staat mijn energiepeil momenteel nog op nul. Hopelijk wordt ook dat snel beter.”

Los daarvan lijkt Peters ergste leed intussen geleden. Ook de financiën van ’t Goed Voorbeeld kregen een boost dankzij een soort van crowdfunding onder sympathisanten. “Ik voel me klaar om een nieuwe start te maken met het café. Zopas lieten we een grotere tapkraan installeren en binnenkort willen we ook eten gaan serveren”, verklapt Peter. “Vanzelfsprekend zal mijn leven anders georganiseerd moeten worden. Sowieso lijk ik na de recente gebeurtenissen wat uit beeld te zijn verdwenen in de audiovisuele sector. Enerzijds vind ik het jammer dat men me niet meer belt voor opdrachten, anderzijds wil ik mezelf niet langer voorbij lopen. Mijn gezondheid gaat voor alles.”