Uit eten in Het Looks in Lier: ‘Schitterende bediening, tikje teleurstellende linzenburgers’ Annelin Marien

27 februari 2019

09u30 0 Lier In de op één na oudste wijk van Lier, het Looks, is sinds 2014 een gelijknamig café-bistro te vinden. Tot de jaren 60 was het gebouw een brouwerij, nu is het een modern en gezellig restaurant. We beleefden er een aangename avond dankzij een hulpvaardige ober én we genoten van het lekkere eten.

De ontvangst in Het Looks is alvast correct. We krijgen van ober Massin een uitgebreide uitleg over de vijf (!) kaarten die hij op ons tafeltje legt. Massin vertelt ons dat Het Looks altijd met seizoensgroenten werkt. Vandaar dus de beperkte keuze op de kaart, met drie voorgerechten, drie hoofdgerechten, en nog enkele pasta’s en slaatjes. Het aanbod verandert elke maand. Er is ook een open keuken, zodat je chef-kok Anja aan het werk kan zien. Het duurt een dikke vijf minuten voor we een keuze kunnen maken door Massins enthousiaste uitleg, maar haast hebben we niet.

Water à volonté

Bij mijn eerste blik op de kaart, zie ik meteen iets waar ik helemaal wild van word: water à volonté voor 2,5 euro per persoon! Dit zouden ze in elk restaurant moeten aanbieden. Ook leuk: een driegangenmenu kost hier slechts 35 euro. Je kan je keuze maken uit drie voorgerechten, drie hoofdgerechten en een aantal desserts, maar omdat de voorgerechtjes me niet meteen aanspreken, vraag ik Massin of het mogelijk is een slaatje van de kaart in een kleine portie als voorgerecht te nemen. Dat blijkt geen enkel probleem te zijn. Mijn slaatje met rode biet, peer, schapenkaas en walnoten (18 euro als hoofdgerecht) speel ik met smaak binnen.

Mijn vriend kiest als voorgerecht voor de spinazie-omelet met champignons en sesam (12 euro). Ook dat is geslaagd.

Als hoofdgerecht ga ik voor ik de zeebaars met puree en seizoensgroenten (22 euro), en mijn vriend neemt een linzenburger (20 euro). Ik krijg een grote portie malse, lekkere vis. De seizoensgroenten smaken kraakvers. Mijn tafelgenoot lijkt dan weer een tikje teleurgesteld. Er liggen drie linzenburgers op zijn bord, een potje met rodebietenhumus en verder alleen sla. Extra groenten waren welkom geweest. Wederom worden we goed begeleid door Massin, die ons een minutenlange uiteenzetting geeft over het glas wijn dat we bij ons eten besteld hebben.

We komen aan het dessert: ik kies voor een lichte sorbet (6 euro), terwijl mijn vriend gaat voor een tarte tatin. De tarte tatin (8 euro) met peer, geserveerd met speculaasijs, is een voltreffer. Op mijn sorbet is ook niets aan te merken, en zo sluiten we onze avond in schoonheid af in Het Looks. Massin verdient een dikke fooi, en zo gaan wij ook tevreden naar huis.

Ros Beiaardstraat 13-15, 2500 Lier

03/295.76.16

info@hetlooks.be

Café open van 11.30 tot 24 uur

Keuken open van 12 tot 14 uur & 18 tot 21.30 uur op zaterdagmiddag,

Maandag & dinsdag gesloten

Driegangenmenu: €35

Voorgerecht: €12

Hoofdgerecht: €18-22

Nagerecht: €8

Eten: 8,5/10

Bediening: 10/10

Comfort: 8/10