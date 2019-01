Uit Eten: Goudt Kristof De Cnodder

22 januari 2019

09u24 0

Amper anderhalf jaar na de opening kreeg Goudt al een eervolle vermelding in de bekende Gault&Millau restaurantgids. Ondergetekende ging er onlangs ook eten en stelde vast dat chef Frank Goudt oog heeft voor detail. Hoe een klontje boter met zeewier een surplus kan geven…

Eerst en vooral dit: Goudt is op zich mooi ingericht, maar tegelijk vonden mijn tafelgenote en ik de verbruikszaal niet supergezellig. Er was binnen misschien net iets te veel licht en er ontbraken naar ons gevoel een paar knusse hoekjes. Dit gezegd zijnde gaat u verderop in dit artikel weinig slechts lezen over Goudt. De zaak van de gelijknamige chef-kok/eigenaar mag gerust een aanwinst worden genoemd voor de Lierse horeca.

Wij gingen tijdens ons bezoek voor een viergangenmenu, maar ook drie en vijf gangen zijn mogelijk. Vooral het voorgerecht – een combinatie van coquille, pompoen, ponzu en eendenlever – was een absolute voltreffer. Bij het eten van dit gerechtje werd mijn mond gebombardeerd met allerlei smaken: van zoet, over zout tot zuur. Dit alles samen zou zomaar tot een ‘smaakkakofonie’ kunnen leiden, maar het tegendeel bleek waar. Het werd een heerlijke opener.

De volgende gangen (kalfszwezerik met truffel en knolselderij; eend met schorseneren; chocolade/shiso) waren allemaal lekker, maar weliswaar minder verrassend dan het voorgerecht. De eend vonden mijn mederecensent en ik trouwens net iets te ver gegaard. De saus die er bij werd geserveerd maakte dat gelukkig grotendeels goed. Ook de aangepaste wijnen die we bestelden brachten bij elke gang een meerwaarde. Die waren zorgvuldig uitgekozen.

Hét verschil tussen Goudt en een ‘doordeweeks’ restaurant zit wat ons betreft in de extraatjes die er worden geserveerd. Het begon al met twee verrukkelijke amuses en wat later kwam er vers gebakken brood met heerlijke zeewierboter op tafel. Frank Goudt is van Zeeland afkomstig en dat kon je daar proeven. Op het einde van de avond kwam de grote baas zelf bij de koffie nog een resem zoetigheden aanbrengen. Het was alsof je een tweede dessert kreeg voorgeschoteld. Uw recensent – nochtans een goede eter – kreeg zelfs niet alles op.

Tot slot willen we niet onvermeld laten dat Goudt er organisatorisch staat. De wachttijd tussen de gangen was nooit te lang of te kort, terwijl de (weinige) personeelsleden hun job kennen en supervriendelijk zijn. Het mag duidelijk zijn dat Frank Goudt zijn zaakjes goed op orde heeft. Prijs-kwaliteitsgewijs heeft hij absoluut één van de betere restaurants in Lier en omgeving.

ONZE SCORE

Eten: 8,5/10

Bediening: 9/10

Comfort: 7,5/10

Van Boeckellaan 71

2500 Lier

03 430 13 19

www.goudt.be

Menu 3 gangen: 42,5 euro (+ 21 euro voor aangepaste wijnen)

Menu 4 gangen: 51 euro (+27 euro voor aangepaste wijnen)

Menu 5 gangen: 60 euro (+32 euro voor aangepaste wijnen)

Open van woensdag tot zondag vanaf 18.30 uur.

Maandag en dinsdag gesloten.