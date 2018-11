Twintiger riskeert tien maanden voor bezit kinderporno TVDZM

15u40 0 Lier Het parket in Mechelen heeft gisteren een celstraf van tien maanden met probatie-uitstel gevorderd tegen een 25-jarige man uit Lier. De twintiger stond terecht voor het bezit van kinderporno.

De feiten kwamen aan het licht dankzij Childfocus. Die hadden volgens het parket opgemerkt dat beklaagde een bezwarende foto had gepost. De politie voerde een huiszoeking uit en daarbij werden verschillende andere foto’s aangetroffen. De twintiger werd onderzocht door een gerechtspsychiater maar die stelde geen pedoseksuele aanleg vast bij de 25-jarige Lierenaar. Het parket eiste een celstraf van tien maanden met een geldboete van 8.000 euro met uitstel. De feiten werden niet betwist. “We willen de feiten niet minimaliseren maar hij is enkel geïnteresseerd in jonge meisjes. Niet in minderjarige meisjes”, zei de advocate van de twintiger. “Ja, er zijn enkele bezwarende foto’s aangetroffen maar hij weet niet hoe die op zijn computer zijn geraakt. Hij is nooit bewust op zoek gegaan naar kinderporno.” Er werd een opschorting van straf gevraagd. Vonnis binnen de maand.