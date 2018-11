Twintiger riskeert celstraf voor chatten met 11-jarig meisje Tim Van der Zeypen

19 november 2018

17u45 0 Lier Een 22-jarige man uit Asse riskeert achttien maanden cel met probatie-uitstel. De twintiger chatte met een elfjarig meisje en liet haar haar kledij uittrekken voor de webcam. De verdediging ontkent de feiten niet: “Maar ik ben nooit bewust op zoek gegaan naar minderjarigen.”

De twintiger leerde het meisje kennen op een datingsite. Niet veel later begonnen de twee met elkaar te chatten en werd er ook geskypet. Begin september 2017 merkte de vader van het elfjarige slachtoffer enkele verontrustende berichten op. Hierop werd de tablet van de tiener uitgelezen, naar de politie gestapt en klacht ingediend. “Via het e-mailadres kwamen de speurders terecht bij beklaagde”, vertelde openbaar aanklaagster Nele Van Looy.

Op de tablet werden na verder onderzoek ook nog naaktfoto’s van de twintiger aangetroffen alsook enkele bezwarende berichten. De 22-jarige man werd verhoord en gaf de feiten toe. Al probeerde hij de feiten volgens het openbaar ministerie te minimaliseren. “Ik heb nooit geweten dat ze minderjarig was”, vertelde hij tegen rechter Erika Colpin. “Ik heb zelfs gevraagd hoe oud ze was maar ze heeft er nooit op geantwoord. Vanaf toen begon ik het wel vreemd te vinden.” Aanklaagster Van Looy vorderde een celstraf van achttien maanden met probatie-uitstel. Volgens haar had de twintiger misbruik gemaakt van haar leeftijd.

2.500 euro schade

Een mening die ook gevolgd werd door de raadsman van het elfjarige meisje. Hij vroeg een provisionele schadevergoeding van 2.500 euro voor het meisje, voor de ouders vroeg hij een schadevergoeding van in totaal 2.000 euro.

De verdediging vroeg gisteren de aanstelling van een deskundige. “Om aan te tonen dat dit een eenmalig feit was. Er is helemaal geen interesse in jonge meisje vanwege mijn cliënt”, aldus de advocaat van de twintiger. Hij verwees tot slot nog naar hoe de twee elkaar leerden kennen. “Dat was op een website waarvoor je achttien jaar moet zijn. Zij zat op die site”, besloot de advocaat. “Mijn cliënt is er altijd vanuit gegaan dat ze meerderjarig was.” Voor de rechter de zaak in beraad nam, kreeg de twintiger wel nog een felle uitbrander: “Meneer, het is een kind van elf. Zij kan er nooit uitgezien hebben als een volwassene.”

De zaak werd uitgesteld naar januari om een verslag van een psychiater toe te voegen.